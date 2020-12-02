В квартире в Москве нашли мертвого подростка с пакетом на голове

В квартире дома №14 по улице Боженко в Москве нашли мертвого подростка. На голове у мальчика был полиэтиленовый пакет, а его руки и ноги скотчем привязаны к столу.

Как сообщает «360», подростка нашла его бабушка. По предварительной версии, мальчик скончался из-за асфиксии. Травм на его теле нет, кроме небольшой ссадины на спине.

Также, по словам бабушки, из квартиры ничего не пропало, беспорядка не было, все вещи лежали на своих местах.

СМИ сообщают, что в СК РФ подтвердили информацию о смерти подростка, но никаких деталей не раскрыли.

«Мама его Ольга - замечательная девочка. В квартире я их не бывала, ничего не знаю. Но семья абсолютно нормальная», - рассказала телеканалу «Звезда» старшая по подъезду жилого дома.

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция.