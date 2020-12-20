В стране и мире Коронавирус Власти Сербии ограничат въезд в страну из-за COVID-19 Ян Брацкий Принятые из-за пандемии коронавируса ограничения продлятся с 21 декабря по 10 января включительно. © Фото: Bayne Stanley ZUMAPRESS.com, Globallookpress Власти Сербии приняли решение ограничить въезд в страну для туристов на период новогодних и рождественских праздников. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка с новой коронавирусной инфекцией. Данные ограничительные меры вступают в силу 21 декабря и продлятся по 10 января включительно, сообщает агентство Tanjug. Въезд в страну будет разрешен только на основании отрицательного ПЦР-теста не старше 48 часов. Не имеющие соответствующей справки на руках отправятся на десятидневную изоляцию. По состоянию на 17 декабря в Сербии выявлено 5129 случаев инфицирования COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика