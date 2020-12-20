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В ВОЗ высказались о более заразном типе COVID-19

Роман Захаров
04:33 20.12.2020
В организации пообещали информировать государства-члены и общественность по мере того, как будет появляться новая информация о характеристиках этого типа вируса.
В ВОЗ высказались о более заразном типе COVID-19
© Фото: Dwi Anoraganingrum, Geisler-Fotop, globallookpress

ВОЗ высказалась о новом штамме COVID-19, найденном в Великобритании на прошлой неделе. В настоящий момент, по заявлению организации, ее специалисты находятся в тесном контакте с британской стороной по поводу данного типа коронавирусной инфекции.

«Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», - сказано в сообщении на странице ВОЗ в Twitter.

В связи с тем, что в Британии растет число новых заболевших коронавирусом, а также из-за обнаружения нового типа заболевания, премьер страны Борис Джонсон отменил празднование Рождества в Лондоне и запретил массовые собрания людей в городе. Кроме того, глава кабмина планирует ввести максимальные ограничения в ряде регионов на юго-востоке Англии.

Ранее главный врач Великобритании Крис Уитти предупредил, что выявленный в стране новый тип коронавируса имеет высокую скорость распространения. Он отметил, что данный штамм уже начал доминировать в Лондоне и может, по информации специалиста, быть на 70% заразнее обычного. 

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