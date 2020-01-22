Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы
В своем обращении замглавы Совета безопасности пожелал им эффективного решения важнейших задач.
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Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы и пожелал эффективного решения важнейших задач.
«Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной», - говорится в обращении бывшего премьера на странице «Вконтакте».
Также он выразил благодарность своим коллегам за профессиональную работу на протяжении последних лет работы в составе правительства.
Напомним, что 15 января, правительство России ушло в отставку в полном составе, после чего Медведев был назначен на должность заместителя главы Совета безопасности.
Место премьер-министра занял экс-руководитель ФНС Михаил Мишустин.