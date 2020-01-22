Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы и пожелал эффективного решения важнейших задач.

«Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной», - говорится в обращении бывшего премьера на странице «Вконтакте».

Также он выразил благодарность своим коллегам за профессиональную работу на протяжении последних лет работы в составе правительства.

Напомним, что 15 января, правительство России ушло в отставку в полном составе, после чего Медведев был назначен на должность заместителя главы Совета безопасности.

Место премьер-министра занял экс-руководитель ФНС Михаил Мишустин.