Врач рассказал, какие продукты нельзя употреблять вместе с шампанским

Чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом, которые нередко возникают от употребления шампанского и других игристых вин, необходимо правильно подобрать закуску. Об этом рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По мнению специалиста, для этих целей лучше всего подойдет нежирная рыба или птица, сыр, овощи и фрукты. Данные продукты хороши также тем, что они легко усваиваются и не способствуют набору веса.

А вот богатые жирами продукты, такие как, например, маскарпоне, сливочное масло и майонез, по словам медика, плохо сочетаются с игристым и могут вызвать обострение панкреатита, тяжесть в желудке, тошноту и вздутие живота. К шампанскому также не подходит мясо, особенно жирная свинина.

«В шампанском есть сахара, а белок в сочетании с ними может дать тяжесть в желудке и кишечнике, вздутие. Эти продукты не очень совместимы друг с другом», - объяснил специалист в интервью NEWS.ru.

Кроме того, к нежелательным продуктам диетолог отнес шоколад, конфеты, мармелад, ирис и иные сладости. Это, уверяет врач, связано с тем, что наравне с игристым вином сладкая пища поднимает уровень глюкозы в организме, а сочетание перечисленных продуктов с шампанским может спровоцировать нарушение обмена гормона инсулина и, как следствие, развитие сахарного диабета.