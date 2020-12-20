Глава генштаба Британии призвал победить Россию и Китай «в их же игре»

Глава генерального штаба Великобритании Ник Картер рассказал, каким образом, по его мнению, можно «одержать победу» над Россией и Китаем.

«Чтобы победить, нужно победить их в их собственной игре, а значит, победить их ниже порога войны», - приводит Times слова военачальника.

При этом генерал призвал усилить позиции в кибернетическом пространстве, смягчив, в то же время, позиции на море и в небе. Он также отметил, что важно менее агрессивно вести себя в информационном поле.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что западные спецслужбы, в частности спецслужбы Британии, активно принимают попытки помешать сотрудничеству российской разведки с разведками других государств. При этом он подчеркнул, что несмотря на давление, спецслужбы РФ ведут успешное сотрудничество с иностранными коллегами, в том числе из некоторых стран Запада.