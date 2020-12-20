США побили антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В США зафиксирован максимальный за все время пандемии коронавирусной инфекции суточный прирост больных. За последние 24 часа в больницы были доставлены свыше 400 тысяч человек. Такие данные приводят аналитики Центра по контролю и профилактике заболеваний. Согласно их информации, власти штатов зарегистрировали 403 359 случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 230 953 новых пациентах.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что за минувшие сутки в мире было выявлено 700 тысяч новых заболевших COVID-19. Таким образом, общее число заражений за все время сейчас превышает 74,2 миллиона.

Количество летальных исходов за 24 часа выросло более чем на 13 тысяч, превысив показатель в 1,66 миллиона. Больше всего заражений во время пандемии зафиксировали в США - 16 912 564. Далее следуют Индия (10 004 599), Бразилия (7 110 434), Россия (2 819 429), Франция (2 401 113), Великобритания (1 977 171), Италия (1 921 778), Испания (1 797 236), Аргентина (1 524 372), Германия (1 471 238), Колумбия (1 468 795) и Мексика (1 289 298).