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В Москву в конце недели придут мощные метели и снегопады

Анна Берестовая
23:36 20.12.2020
Синоптики прогнозируют выпадение в столице месячной нормы осадков.
В Москву в конце недели придут мощные метели и снегопады
© Фото: Komsomolskaya Pravda globallookpress

Жителей столицы предупредили, что в конце предстоящей недели на территории города ожидаются мощные метели и снегопады. Принесет в Москву настоящую суровую зиму надвигающийся циклон «Грета».

В связи с буйством стихии прогнозируется выпадение месячной нормы осадков, а также появление сугробов в 20 сантиметров высотой. В Московской области, как пишут РИА Новости со ссылкой на специалистов центра «Фобос», высота сугробов достигнет 25 сантиметров.

Ранее сильнейший ледяной циклон обрушился на Приморский край, нарушив привычный ход жизни населения региона. Для восстановления электрокоммуникаций в ряде населенных пунктов, а также движения транспорта ушло несколько дней.

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