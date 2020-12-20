В Москве умерли 75 пациентов с COVID-19 за сутки
Общее число смертей от коронавируса в городе с начала пандемии достигло 10 469.
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За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 75 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. У всех умерших COVID-19 подтвердился положительными результатами тестов.
Соответствующую статистику предоставляет Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. Всего с начала пандемии в Москве скончались 10 469 зараженных.
Ранее сообщалось, что регистрация новой отечественной вакцины от COVID-19, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова откладывается до февраля. Причиной переноса стала необходимость к моменту регистрации оборудовать специальный цех по производству препарата.