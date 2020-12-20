В Москве умерли 75 пациентов с COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 75 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. У всех умерших COVID-19 подтвердился положительными результатами тестов.

Соответствующую статистику предоставляет Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. Всего с начала пандемии в Москве скончались 10 469 зараженных.

Ранее сообщалось, что регистрация новой отечественной вакцины от COVID-19, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова откладывается до февраля. Причиной переноса стала необходимость к моменту регистрации оборудовать специальный цех по производству препарата.