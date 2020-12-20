Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Иваново

В Следственном комитете РФ сообщили, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом в Иваново.

Тела взрослых, 15-летней девочки и пятилетнего мальчика с признаками отравления угарным газом были обнаружены в одном из домов города.

Отмечается, что для установления всех обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В СК РФ подчеркнули, что в настоящее время производится осмотр места трагедии. Также решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз.