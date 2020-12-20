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Боевики совершили 39 обстрелов за сутки в Идлибской зоне деэскалации

Анна Касаткина
22:55 20.12.2020
Обстрелы зафиксированы со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*, сообщили в российском ЦПВС.
Боевики совершили 39 обстрелов за сутки в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Omar Albam Keystone Press Agency Globallookress

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра"*, в том числе, по данным сирийской стороны, 36 обстрелов. Из них в провинции Идлиб – 24 обстрела, в провинции Латакия – 4 обстрела, в провинции Алеппо – 2 обстрела, в провинции Хама – 9 обстрелов», – сообщил он.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, уточнил Сытник.

В САР продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Так, за мнившие сутки представителями ЦПВС проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Джабрия провинции Хомс и Телль-Тартаб провинции Хасеке – населению выдано 690 продовольственных наборов общим весом 2,6 тонны. Всего с начала процесса проведено 2 666 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,6 тысяч тонн.

Кроме того, продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября прошлого года. В его рамках подразделениями российской военной полиции выполнили патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке, рассказал Сытник. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Айн-Иса и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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