Назван простой способ перенести старые чаты WhatsApp на новый смартфон

Для того, чтобы восстановить свои чаты в WhatsApp на другом смартфоне, нужно в настройках старого смартфона перед переносом включить ежедневную активацию данных. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

По словам эксперта, это позволит перенести в облако все данные, контент и фотографии телефона, что необходимо для последующего восстановления информации.

При загрузке нового смартфона пользователю, для дальнейшего переноса всех данных из сохраненной версии, поступит запрос на авторизацию по номеру телефона, к которому привязан его аккаунт.

«Занимает все это несколько минут в зависимости от объема сохраненной информации. И, как правило, никаких проблем при этом не возникает», - объяснил специалист в беседе с «Прайм».

Ранее главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина назвала несколько способов, с помощью которых можно легко защитить свой смартфон от различных повреждений.