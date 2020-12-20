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В МЧС рассказали подробности пожара на складе в Москве

Виктория Ивашечкина
22:39 20.12.2020
В 20:57 по местному времени пожар был полностью ликвидирован.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Москве Максим Комаров рассказал подробности пожара на столичном складе со строительными материалами. 

«Информация о пожаре поступила в 19:34. При прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание в складском здании. Благодаря слаженным оперативным действиям удалось не допустить распространения пожара на рядом стоящие складские здания», - подчеркнул Комаров.

По его словам, было задействовано 14 единиц спецтехники и 50 человек личного состава. В 20:57 пожар был полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются.

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