СМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде

«Зеленая зона» подверглась ракетному обстрелу в воскресенье в столице Ирака Багдаде. По посольству США было выпущено не менее трех ракет, сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным СМИ, системы ПВО на территории посольства отразили ракетную атаку. Граждан, проживающих вблизи посольства, эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В ноябре при обстреле «зеленой зоны» в Багдаде погиб ребенок. Еще пять человек получили ранения. Ответственность за нападение тогда взяла на себя шиитская группировка «Аль-Каф», которая борется за вывод американских войск из страны.