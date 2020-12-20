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СМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде

Анна Касаткина
22:21 20.12.2020
По предварительной информации, по посольству США было выпущено не менее трех ракет.
СМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде
© Фото: Sky News Arabia

«Зеленая зона» подверглась ракетному обстрелу в воскресенье в столице Ирака Багдаде. По посольству США было выпущено не менее трех ракет, сообщает иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности.

По данным СМИ, системы ПВО на территории посольства отразили ракетную атаку. Граждан, проживающих вблизи посольства, эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В ноябре при обстреле «зеленой зоны» в Багдаде погиб ребенок. Еще пять человек получили ранения. Ответственность за нападение тогда взяла на себя шиитская группировка «Аль-Каф», которая борется за вывод американских войск из страны.

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