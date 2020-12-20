У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Его эпицентр располагался в 95 километрах от города Хатинохе.
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Геологическая служба США сообщила, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 20:23 по столичному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 95 километрах от города Хатинохе. Очаг залегал на глубине 10 километров.
На данный момент о пострадавших и о разрушениях не сообщалось.
Несколькими днями ранее возле Южных Курил было зафиксировано сильное землетрясение. Его эпицентр располагался в 157 километрах к юго-западу от села Головино на Кунашире.