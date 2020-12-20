Праздник без размаха: как Россия встретит Новый год на фоне пандемии коронавируса

В России в последние недели ситуация с коронавирусом относительно стабильная – не происходит ни резкого скачка, ни снижения количества новых случаев заболевания. Ежедневно прибавляется в среднем по 28 тысяч человек зараженных и около 26 тысяч выздоравливают. Однако впереди новогодние праздники – это вызывает все больше опасений в связи с печально известными «шашлычными выходными» в мае, после которых произошел резкий всплеск заболеваемости.

Едва в столичный регион пришли морозы и выпал снег, тысячи любителей активного отдыха устремились на горнолыжные трассы. По словам директора горнолыжного курорта Сорочаны в Московской области Максима Отчерцова, теперь без измерения температуры, масок и перчаток не обойтись. Пришлось даже отказаться от проката горнолыжных очков, ведь они надеваются на лицо.

Вечерами на курорте аншлаг, несмотря на коронавирус. А в новогодние каникулы сотрудники спуска ожидают небывалый наплыв лыжников и сноубордистов, которые в этом году не смогли уехать кататься за границу. И хотя в громкоговорители постоянно объявляют – «не забывайте про маски и дистанцию» – разгоряченным после катания лыжникам уже не до того. В числе популярных оправданий: «неудобно» и «очень жарко».

Российская «мекка» лыжников и сноубордистов – Красная поляна. Пока вместо снега здесь идет дождь, поэтому трассы закрыты. Но туристов со всей страны это не останавливает, как и предупреждение губернатора Кубани. Тесты на коронавирус по прилету сдавать не нужно, но в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, в отелях всем будут измерять температуру и при первых симптомах ОРВИ отправлять в обсерваторы.

В отелях Сочи и Красной поляны уже почти нет свободных мест, многие приехали заранее и хотят дождаться Нового года. На первые две недели января свободных номеров не найти.

«У нас загрузка – 95 процентов, но есть люди в регионах, которые заболели и отменяют брони», – говорит коммерческий директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

Работники отелей и ресторанов не скрывают – такому наплыву туристов они рады, и обещают раздавать маски прямо на склонах и следить за дистанцией. Однако за всеми не уследишь – несложно догадаться, что будет происходить на курортах в новогодние каникулы.

На крымских набережных тоже толпы отдыхающих, хотя глава полуострова Сергей Аксенов из-за коронавируса запретил все фуршеты и пригрозил увольнять чиновников, замеченных на корпоративах.

В Санкт-Петербурге, который традиционно был одним из самых популярных новогодних направлений, в этом году власти призвали туристов не приезжать на новогодние праздники. Культурная столица останется без культуры и развлечений – не будет работать Эрмитаж, все музеи и театры, полностью закроются рестораны и бары, и даже экскурсионные автобусы будут под запретом. Причины локдауна очевидны – в городе по-прежнему крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусом, больницы переполнены.

Однако не все петербуржцы, по всей видимости, правильно поняли насколько все серьезно, и решили заменить походы в рестораны новогодними застольями на 30 человек дома или на даче.



В Москве же на праздники рестораны, ночные клубы и дискотеки будут работать до 23 часов, это касается и новогодней ночи. Традиционные гулянья, елки и ярмарки на Новый год и Рождество отменяются. Но катки на праздники работать будут, хотя и с ограничениями. Билеты теперь можно купить только онлайн.

«Ограничено количество билетов, плюс нет касс и живых очередей», – поясняет руководитель департамент общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Вход на каток теперь как в сверхсекретную лабораторию – сначала антисептик для рук, потом специальный прибор измеряет температуру, а дальше нужно пройти через кабина для дезинфекции. Кататься как и в «доковидную» эпоху можно без маски, но в помещениях носить ее – обязательно. Но и тут ограничения соблюдают далеко не все – одним неудобно зашнуровывать коньки, другие и вовсе не боятся вируса.

Однако тем, кто сейчас в «красной зоне» на аппарате ИВЛ, – не до праздников. Медики тоже работают без выходных и опасаются, что после новогодних гуляний придет новая волна коронавируса. Так уже было в мае – после печально известных «шашлычных выходных», когда несмотря на призывы оставаться дома несознательные граждане рванули жарить шашлыки и случился резкий скачок заболеваемости.

«Реанимация заполнена. Пациентов очень много. Мы не успеваем выписывать одних, поступают другие», – рассказывает санитарка отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя в «Ленэкспо» Ирина Рыжкова.

Главный врач 20-й городской больницы Санкт-Петербурга Татьяна Суровцева подчеркивает, в такой период необходимо позаботиться об окружающих.

«Вы можете и не болеть. Вы, молодые, можете быть носителями, и пострадают люди, которые находятся рядом с вами», – говорит она.

Тем временем вакцинация набирает обороты, «Спутник V» доставлен уже во все регионы страны. Прививки на этой неделе получили бойцы гвардейской танковой армии Западного военного округа и военные летчики из Петербурга. Всего, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, планируется вакцинировать 60% россиян и производственных мощностей для этого хватит.

На днях министры здравоохранения России и Германии обсудили возможность производства российской вакцины на немецких заводах. Берлин выразил готовность задействовать свои фармзаводы в производстве «Спутника V». Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что благодаря масштабной вакцинации остановить коронавирус в России удастся к весне. Приблизить этот момент может каждый – сделав прививку и просто не добавляя врачам работы после новогодних праздников.