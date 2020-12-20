Французский экстремал побил мировой рекорд по нахождению в ледяной воде

Французский экстремал Ромен Вандендорп установил мировой рекорд по времени пребывания в емкости со льдом. Мужчина продержался 2 часа 35 минут и 33 секунды.

«Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать нечто столь же безумное. Если есть мечта, нужно держаться за нее», - прокомментировал он свое достижение в интервью газете La VDN.

Француз тренировался два года, отмечает издание. Во время испытания за рекордсменом постоянно следили медики, готовые в любую минуту прийти на помощь, но она не понадобилась. Температура в специальной капсуле, в которой находился экстремал, достигала -18 градусов.

«Снаружи кажется, что перед вами обычный парень, который стоит в коробке с кубиками льда, но, уверяю вас, внутри меня происходит много чего. Если первый час я все контролировал, то остальное время приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью», - добавил Вандендорп.

Свое достижение он посвятил детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Мужчина активно занимается благотворительностью и оказывает финансовую поддержку исследователям и ученым.