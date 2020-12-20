СМИ: в Испании задержали объявленного в розыск за мошенничество россиянина

Испанская полиция задержала в Адехе, на острове Тенерифе, гражданина России. Мужчина был объявлен в международный розыск за мошенничество и хищение €900 тысяч. Об этом сообщило агентство Europa Press.

Отмечается, что задержанному 56 лет. По данным СМИ, мужчина был объявлен РФ в международный розыск, когда фигурант возглавлял одно из государственных предприятий в России.

СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что на Тенерифе мужчина жил вместе с еще одним членом семьи.