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Регистрация третьей в России вакцины от коронавируса переносится на февраль

Анна Касаткина
20:50 20.12.2020
В центре посчитали необходимым оборудовать к моменту регистрации препарата отдельный производственный участок.
Регистрация третьей в России вакцины от коронавируса переносится на февраль
© Фото: Mikhail Pletsky Russian Look Globallookpress

Регистрация вакцины от коронавируса Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова переносится на февраль. Это связано с необходимостью сформировать отдельный производственный цех к моменту регистрации, сообщил генеральный директор центра Айрат Ишмухаметов.

Он отметил, что технология разработки вакцины в центре была понятна уже летом.

«Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под нее свой производственный участок. И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в Минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения»,– пояснил Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

Он добавил, что формирование отдельного участка производства требовало завершения клинических испытаний вакцины первой и второй фазы – эти процессы шли параллельно. По словам Ишмухаметова, новая площадка позволит выпускать до десяти миллионов доз вакцины в год.

В случае успешной регистрации препарата Центра имени Чумакова, это будет третья в России вакцина от COVID-19. Она является так называемой цельновирионной вакциной – в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который лишили инфекционных свойств, но при этом сохранили способность вызывать иммунную реакцию.

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