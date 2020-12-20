На северо-западе Москвы полыхает склад со строительными материалами

В Москве на улице Маршала Прошлякова, 6 (северо-запад столицы) горит склад со строительными материалами (краска и растворители). По последним данным, пожару присвоен второй ранг.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии спасателей установлено, что происходит загорание складского строения. Что горит и площадь загорания уточняется. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

По последним данным, пожар локализовали.