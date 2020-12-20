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СМИ: подозреваемый в убийстве биолога с мировым именем задержан в Петербурге

Анна Касаткина
20:18 20.12.2020
Тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе дома в северной столице 19 декабря.
СМИ: подозреваемый в убийстве биолога с мировым именем задержан в Петербурге
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого накануне обнаружили во дворе жилого дома по улице Замшина. По предварительной информации, речь идет о преступлении в отношении известного ученого-биолога Александра Каганского, сообщает РИА Новости.

«Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России в качестве подозреваемого задержан 45-летний местный житель», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным силового ведомства, около одного из домов по улице Замшина 19 декабря обнаружили тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. То, что речь идет о Каганском, в сообщении Следственного комитета не уточняется. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного по подозрению в преступлении.

Биолог Каганский, по информации Дальневосточного федерального университета, был одним из идейных вдохновителей международного движения по изучению и сохранению биоразнообразия. Ученый также работал над различными международными проектами, в том числе по геномной медицине, и занимался поиском лекарства от рака.

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