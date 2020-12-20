Главное разочарование года: почему Зеленский потерял любовь и уважение украинцев

Итоги года постепенно начинают подводить все. Вот и на Украине Центр Разумкова опубликовал данные своего нового опроса, посвященного результатам 2020 года. И для действующего президента, они, прямо скажем, удручающие.

Владимира Зеленского украинцы назвали главным разочарованием уходящего года. А вот Петр Порошенко, наоборот, судя по цифрам, свой рейтинг в глазах украинцев укрепил.

Печальный итог пророчит Зеленскому и Bloomberg. По данным издания, украинский президент «играет в опасную игру», ему не хватает сил побороть коррупцию, он не способен управлять событиями в стране и проигрывает битву политической системе, против которой выступал во время выборов.



Подогревается ситуация и обстановкой на улицах. С начала недели у стен Рады вновь бушуют страсти. Началось все с экономических требований, а к концу недели дошло до политических. Драки и столкновения с полицией в центре Киева происходят ежедневно и уже никого не удивляют.

На дворе зима, а на главной площади Киева настоящая жара. Майдан заволокло дымом от зажженных файеров, развиваются флаги, а с митингующими активно разбирается киевская полиция. А начиналось все мирно. Доведенные до отчаяния безденежьем, невыносимыми условиями для ведения бизнеса и отсутствием какой-либо поддержки со стороны государства предприниматели вышли на площадь Незалежности. Но их голоса властью так и не были услышаны. Тогда к экономическим требованиям протестующих добавились уже и политические.

Украина во власти народного негодования. В последние месяцы забастовки проходят по всей стране. От Сум, Мариуполя, Одессы и Измаила до городов Западной Украины.

В Кировоградской области проходит стачка работников урановых рудников. Чтобы обратить внимание властей на свои проблемы, шахтерам пришлось перекрыть федеральные трассы.

А ведь всего полтора года назад Украина в едином порыве отдала свои голоса за молодого и перспективного лидера. Владимир Зеленский победил на президентских выборах с 73 процентной поддержкой населения. И всего лишь за год украинский гарант из главной надежды превратился в главное разочарование. Именно таковым его посчитали 42 процента украинцев. Такие данные опубликованы в последнем опросе украинского аналитического центра Разумкова.

Неспособность Зеленского управлять политическими процессами в стране привела к серьезным сомнениям со стороны иностранных партнеров и стремительному сокращению финансовых вливаний. Надежды на получение очередного кредита Международного валютного фонда в размере 5 миллиардов долларов на этой неделе почти развеялись.

Отношения между Зеленским и бывшим главой Незалежной Петром Порошенко также оставляют массу вопросов. Еще будучи кандидатом в президенты, Зеленский дерзко вызывал Порошенко на дебаты и обещал отправить его за решетку. А сегодня вся страна наблюдала, как для принятия нового бюджета партии Зеленского пришлось договариваться и заручаться поддержкой партии Порошенко.

Сам Зеленский словно абстрагировался от происходящих вокруг него событий. Вместо того, чтобы выполнять данные народу Украины обещания и бороться с коррупцией, поддерживать социальную сферу и предпринимать хоть какие-то действия для поддержки населения в сложных пандемических условиях, президент играет в настольный теннис.

За прошедший год по оценкам уровня социально-экономического развития, Украина скатилась на последнее место в Европе и уверенно продолжает падать вниз, приближаясь к странам Африки. Страна находится в глубочайшем кризисе по всем фронтам, но Зеленский не спешит с решением насущных проблем. Возможно, он надеется на помощь высших сил.

И речь тут не про Байдена! На днях астрологи напророчили Украине очень радужные перспективы. По их мнению, страна вступает в 20-летний период процветания. А грядущий 2021 год сулит Незалежной большие возможности, инвестиции и даже укрепление гривны. Но и без Байдена не обойдется! Звезды говорят, что новый американский президент в корне изменит ситуацию в Донбассе. Но это не точно.

Вера украинских властей во всесилие Запада способно привести страну к окончательному распаду. Для политических торгов и тем более шантажа «западных партнеров» у Украины аргументов почти не осталось.

И вместо того, чтобы начать наконец-то решать внутриполитические и социальные вопросы и хоть как-то поддержать людей в момент пандемического обострения, Зеленский не придумал ничего лучше, как вместо хлеба дать народу зрелищ. Под окнами Офиса президента торжественно открыли карусель и каток. Но накала страстей не выдержала даже главная елка страны. Церемония зажжения праздничных огней превратилась в настоящее огненное шоу - фейерверк поджег декоративный бант. В общем, Украина зажигает по полной программе!