СМИ: выявленную в Великобритании мутацию коронавируса обсудят на заседании стран ЕС

Обнаруженную в Великобритании новую мутацию коронавируса обсудят на онлайн-заседании представителей стран-членов Евросоюза. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил источник в Совете ЕС.

Видеоконференцию для обмена информацией на уровне столиц стран-членов ЕС о последних событиях по разновидности вируса и мерах, связанных с этим, созвал Кабинет председателя Совета Шарля Мишеля, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе стало известно о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса, который доминирует в Лондоне и может быть на 70% заразнее, чем предыдущий. Новую разновидность вируса уже также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии.