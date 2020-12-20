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В минской милиции озвучили число задержанных на акциях протеста

Анна Касаткина
19:30 20.12.2020
Задержанных неоднократно предупреждали о недопустимости их действий, отметили в ГУВД.
В минской милиции озвучили число задержанных на акциях протеста
© Фото: Новости Беларуси vk

Порядка ста человек задержаны за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В правоохранительных органах отметили, что в различных районах столицы Белоруссии попытались собраться небольшие группы граждан, обозначавшие себя «незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы».

«Наиболее активные лица были задержаны – около 100 граждан», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Отмечается также, что задержанных неоднократно предупреждали о недопустимости их действий. В отношении граждан организована проверка.

В Минске в воскресенье проходят очередные протестные акции. Демонстрации в белорусских городах не прекращаются с 9 августа, когда были объявлены итоги президентских выборов – ЦИК заявил, что на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

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