Звезда «Папиных дочек» Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Молодожены поделились видеороликом с церемонии в своих социальных сетях.
© Видео: liza_arzamasova Instagram © Фото: liza_arzamasova, Instagram
Актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Ролик с церемонии бракосочетания молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram.
«Маршрут построен», – подписали они видео.
Знакомство 25-летней звезды «Папиных дочек» и 45-летнего спортсмена произошло в 2010 году на проекте «Лед и пламень». Общественность неоднозначно восприняла их отношения – многих возмутила большая разница в возрасте влюбленных.