В стране и мире Звезда «Папиных дочек» Арзамасова вышла замуж за Авербуха Анна Касаткина Молодожены поделились видеороликом с церемонии в своих социальных сетях. © Видео: liza_arzamasova Instagram © Фото: liza_arzamasova, Instagram Актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Ролик с церемонии бракосочетания молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram. «Маршрут построен», – подписали они видео. Знакомство 25-летней звезды «Папиных дочек» и 45-летнего спортсмена произошло в 2010 году на проекте «Лед и пламень». Общественность неоднозначно восприняла их отношения – многих возмутила большая разница в возрасте влюбленных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика