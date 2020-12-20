Более заразный штамм коронавируса обнаружен в трех европейских странах

Более заразный штамм COVID-19, обнаруженный ранее в Великобритании, выявили в Нидерландах, Дании и Австралии. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

Новый штамм COVID-19 обладает более высокой скоростью распространения, чем предыдущий, однако на данный момент его не считают более опасным с точки зрения летальности. Также специалисты отмечают: не доказано, что он иначе реагирует на вакцины.

Сегодня в Нидерландах были запрещены пассажирские рейсы из Великобритании до 1 января из-за более нового типа коронавируса. Как сообщается, данная мера была принята после того, как во время тестирований, проведенных в стране в начале декабря, была выявлена та же мутация COVID-19, что и в Соединенном Королевстве.

Власти Нидерландов также сообщили, что планируют работать с другими странами Европейского Союза для того, чтобы изучить возможность дальнейшего снижения риска завоза нового штамма вируса из Великобритании. Эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что специалисты следили за мутациями по всему миру с начала пандемии коронавируса.

По данным ВОЗ, в мире в общей сложности более 75 миллионов человек были инфицированы COVID-19, из них около 1,7 миллиона умерло. Наибольшее количество случаев заражения обнаружили в США, Индии и Бразилии.