В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что парковки в Москве с 1 по 9 января будут бесплатными.

«В новогоднюю ночь также будут ходить 59 маршрутов наземки. А в рождественскую ночь с 6 на 7 января для вас будут ходить 182 маршрута наземки», - подчеркнул Ликсутов, передает РИА Новости.

Он напомнил москвичам и гостям города, что проезд на метро и МЦК традиционно будет бесплатным в новогоднюю ночь. То есть, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы запустят метропоезд, который будет ходить по Кольцевой линии, а также особенные карты «Тройка» в честь одного из главных праздников в России.