Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными

Виктория Ивашечкина
18:26 20.12.2020
Проезд на метро и МЦК также будет абсолютно бесплатным в новогоднюю ночь.
В Москве парковки в новогодние праздники будут бесплатными
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что парковки в Москве с 1 по 9 января будут бесплатными.

«В новогоднюю ночь также будут ходить 59 маршрутов наземки. А в рождественскую ночь с 6 на 7 января для вас будут ходить 182 маршрута наземки», - подчеркнул Ликсутов, передает РИА Новости.

Он напомнил москвичам и гостям города, что проезд на метро и МЦК традиционно будет бесплатным в новогоднюю ночь. То есть, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы запустят метропоезд, который будет ходить по Кольцевой линии, а также особенные карты «Тройка» в честь одного из главных праздников в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.