В стране и мире большая пресс-конференция путина Новый формат и традиционный подход: как прошла большая пресс-конференция Путина в этом году Виталий Акиньшин На связи с резиденцией Ново-Огарево в этот раз была фактически вся страна и почти 800 журналистов. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ На этой неделе президент Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию, ответил на вопросы журналистов и подвел итоги года. В этот раз все проходило уже в ставшем привычным за последние месяцы онлайн-формате – глава государства общался из своей резиденции в Ново-Огарево. Разговор длился четыре с половиной часа. За всю историю пресс-конференций Путина, это был, скорее всего, самый спокойный и организованный проход журналистов в здание Центра международной торговли. Забитый до отказа в прошлые годы, зал конгресс-центра казался пустым. Если год назад в зале собралось около двух тысяч журналистов, то в этот раз – около 250. Рассадка тоже была особенной, с соблюдением мер социальной дистанции. В этом году организаторы превратили большую пресс-конференцию в гигантский медийный проект. На связи с резиденцией Ново-Огарево была фактически вся страна и почти 800 журналистов. Ровно в полдень, когда журналисты заняли свои места, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков снял маску, а на экране появился Владимир Путин. Традиционно вопросы от журналистов центральных СМИ, в большинстве своем, касались общероссийских или международных тем. Коллег из регионов, в основном, интересовали проблемы территориально близкие к ним. И если в прежние годы предположить, каким будет первый вопрос, было достаточно сложно, то теперь гадать не пришлось. Первым был вопрос из Магадана и сразу о главном: а были ли вообще, в уходящем году какие-то плюсы? «Год был… Что значит "плохой"? Это как погода: она бывает плохая или хорошая? Погода – она и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения», – заметил Путин. Пандемия все еще не отступает. Но, по словам президента, сейчас ситуация уже не та, что была почти год назад. Когда коронавирус еще только набирал обороты, никто не знал, как его выявлять, не было тест-систем. Сегодня у России есть вакцина. По количеству тестов страна входит в тройку мировых лидеров. И выход из кризиса, по словам Путина, будет зависеть от того, как быстро начнется масштабная вакцинация. В этих условиях не обошлось без вопроса о прививке самому президенту. «Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», – пояснил глава государства. На поддержку врачей, которые с риском для себя сейчас борются с пандемией, из федерального бюджета выделены колоссальные средства. Пятнадцать миллиардов были направлены регионам на подготовку медучреждений для борьбы с COVID, на закупку средств индивидуальной защиты для медиков, а также бесплатные лекарства от коронавируса. Но не всегда эти деньги доходят до адресатов. Волонтеры передали президенту жалобы на то, что в некоторых городах люди не могут бесплатно получить лекарства, и вынуждены покупать дорогостоящие препараты за свой счет. «Медики из города Колы Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными пациентами. Такая же ситуация в городе Качканаре Свердловской области. Много обращений от тех, кто точно так же рискует жизнью, как врачи, но не получает надбавки. Это технический персонал: лифтеры, уборщицы, буфетчицы. Ведь они работают в зоне риска, и без них работа "красной зоны" невозможна. Очень обидно за тех людей, которые работают на передовой пандемии, но чувствуют несправедливость», – рассказала волонтер Алевтина Киселева. Президент тут же обратил внимание на похожее обращение из Рязанской области. «У меня есть тоже, видимо, из колл-центра, от вас, из Рязанской области: "Мы живем в небольшом городе, и до нас никак лекарства не доходят, именно бесплатные. Почему больные коронавирусом лечатся за свои деньги? Говорили, что даже с подтвержденным диагнозом будут давать лекарства бесплатно, но этого нет. У нас, кого я знаю, лечатся сами. Где деньги? " Это меня тоже очень интересует. Это Рязанская область, Коршунов Владимир Николаевич», – зачитал Путин. Реакция последовала незамедлительно. В тот же день прокуратура Рязанской области начала проверку информации о недоступности бесплатных лекарств от коронавируса. Проверки о невыплатах медикам Следственный комитет также начал в Мурманской, Тверской и Нижегородской областях. Этот вопрос – из числа тех, ради ответов на которые и проводится ежегодная пресс-конференция главы государства. Никакой цензуры или отбора вопросов не существует, поэтому спрашивали все, что хотели. В новом для себя амплуа выступил музыкант и шоумен Сергей Шнуров. «Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу (Дональду, действующему президенту США – прим. ред.)? Они что, все уже эмигрировали в Силиконовую долину? И своих же не бросают, как вы любите говорить. На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? И приютите ли вы его, если он попросит политического убежища, как Сноуден (Эдвард, американский спецагент и технический специалист, обвиненный в США в шпионаже – прим. ред.)?», – спросил Шнуров, представлявший международный телеканал RTVI. Путин в ответ заметил, что считает сказанное не вопросом, а провокацией. «Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, это все повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами», – заявил он. Что же касается трудоустройства то, по словам Путина, с этим у Трампа проблем не будет. За него проголосовало почти 50 процентов населения США. Приход же в Белый дом нового президента российско-американским отношениям ничего принципиально нового не сулит. В большую политику, в этом случае, похоже, перекочевал закон математики для первого класса: от перемены мест слагаемых, сумма, то есть суть отношений, не изменится. Это подтверждает и уже ставшая традиционной риторика западных СМИ. «Все чаще звучит фраза "новая холодная война" по отношению к России и к Западу. И мы слышим, как регулярно Россия винит в этой напряженности внешние силы – то Америку, то Великобританию, то НАТО. Вы не считаете, что несете хоть долю ответственности за плачевное состояние этих отношений, или нет, российские власти белые и пушистые?», – задал вопрос журналист BBC Стивен Розенберг. По сравнению с Западом, Россия действительно – белая и пушистая, парировал глава государства. «Мы пошли на то, чтобы освободить от советского диктата некоторые страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно, а НАТО расширилось и приближается к нашим границам. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний. Было две волны расширения и военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы не должны на это реагировать?», – задал Путин встречный вопрос. По словам президента, именно США сегодня планомерно, шаг за шагом, разбирают саму конструкцию, на которой пока еще держится мировое равновесие. Постепенно перестают работать механизмы, отвечающие за ядерный паритет, сдерживающие гонку вооружений. На глазах тает уровень взаимного доверия. «Разве мы вышли из договора по ПРО? Потом американцы вышли из договора РМСД. Вышли из договора и по открытому небу. Нам чего делать-то в этой связи? Вы будете, как страна НАТО, летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем анализировать элементарные вещи?», – добавил Путин. В феврале следующего года по инициативе США может рухнуть последнее сдерживающее ядерную эскалацию соглашение – Договор о стратегических наступательных вооружениях. В ответ на обвинения России в якобы наращивании вооруженных сил, президент заметил, что в отличие от США, у РФ всего три военные базы – в Киргизии, Таджикистане и Сирии. Военный бюджет России 46 миллиардов долларов, США – 770 миллиардов долларов. «Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если уж не пушистые, но, во всяком случае, весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно!"», – резюмировал Путин. Пресс-конференция длилась почти три часа, а вопросы не заканчивались. Их задавали со всех концов страны. Предыдущий рекорд по длительности пресс-конференции был поставлен в 2008 году. Тогда президент общался с журналистами 4 часа 40 минут. Еще один вопрос касался изменений в Конституцию Российской Федерации. Стоило ли и в и без того сложный, во всех отношениях, год, затевать такой проект. По словам Путина, все произошло именно тогда, когда в этом назрела необходимость. Предыдущий вариант Конституции принимался в 1993 году, во времена, когда страна испытывала сложности, когда государство мало что могло гарантировать своим гражданам. Теперь, например, индексация пенсий и размер минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума гарантированы на законодательном уровне, а российское право главенствует над международным. «Или говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии армии в 1993 году можно было? Ну, можно. Говорить можно все что угодно. Мы могли обеспечить? Нет. На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно? А обычные вооруженные силы у нас практически развалились. Я же уже говорил об этом. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч дееспособных штыков не могли собрать со всей страны, а армия была численностью больше миллиона. Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективны. Одна из наиболее эффективных армий мира – у России на сегодняшний день», – отметил глава государства. В обновленной Конституции у Путина появилась возможность выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. И вопрос о его участии в них уже стал традиционным. По словам президента, для такого решения время еще не наступило. «Я для себя еще не принял решение, пойду я-не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это решение от народа есть. Делать это, не делать – посмотрю. Я хочу поблагодарить граждан за это активное участие и то, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу. Столько людей пришло на избирательные участки – это, по сути, по факту, референдум. Граждане стали авторами поправок в основной закон Российской Федерации. Это важно, это нужно, и хочу еще раз выразить слова благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в основной закон», – сказал Путин. Конечно, журналисты не обошли тему Украины. Наладить отношения с соседней республикой возможно будет тогда, уверен президент, когда приходящие к власти там политики начнут выполнять данные ими же предвыборные обещания. Интересовались и ситуацией в Нагорном Карабахе и сложными порой российско-турецкими отношениями. «У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом (Реджепом Тайипом – прим. ред.) Эрдоганом. Может быть, иногда противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца. Это элемент прогнозируемости, это очень важно для того чтобы понять, с кем имеешь дело», – пояснил президент. Журналист из Исландии напомнил Путину то том, что на одной из пресс-конференций он обещал поделиться секретом семейного счастья. И предположил, что возможно сейчас тот самый момент. «Что касается секрета семейного счастья – это любовь. Но это не секрет. Это все знают, и это понятие универсального характера, оно должно лежать в основе отношений и в семье и, если уж вы затронули международные отношения, в отношениях между народами», – ответил президент. Много вопросов касалось и возможности государства в этот сложный год поддержать семьи с детьми. И это особенно актуально в преддверии Нового года, так как из-за пандемии отменены традиционные праздничные мероприятия, елки в театрах и детских садах. Поэтому, уже под конец пресс-конференции Путин рассказал, что правительство решило сделать детям свой новогодний подарок. Выплатить по пять тысяч рублей каждому ребенку в семье, где есть дети от 0 до 7 лет. «Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство – мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей, каждому ребенку в семье, где есть дети от нуля до семи лет включительно», – объявил глава государства. Не стало секретом для журналистов, каким тостом Путин встретит новый, 2021 год. «Что касается тостов, то в этой связи у меня, так же как у любого нашего человека, у любого гражданина, на Новый год всегда тостов много. Важно только, чтобы количество принимаемого шампанского либо других напитков было умеренным, а количество тостов – это неважно. Конечно, мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, за коллег. Но у меня и у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один – "за Россию"», – заключил Путин. За почти четыре с половиной часа президент ответил на 68 вопросов. После того, как закончилась уже 16-я по счету пресс-конференция главы государства, журналисты еще долгое время не спешили покидать в конференц-зал Центра международной торговли. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, общение прошло на высшем уровне. Но все же он мечтает вернуться к прежнему формату, этот – все-таки вынужденный. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика