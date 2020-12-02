Ученые назвали причину плохого усвоения глюкозы

Лишний вес изменяет реакцию клеток организма человека на глюкозу и тем самым замедляет метаболизм. К такому выводу пришли японские ученые.

Как сообщает Science Signaling, после сладкой пищи или напитка инсулин запускает специальные клетки, которые позволяют молекулам глюкозы перейти из крови в клетки, где глюкоза должна превратиться в энергию. Однако при ожирении клетки перестают быть чувствительными к инсулину, глюкоза остается в крови и вызывает длительный высокий уровень сахара.

В ходе эксперимента ученые сравнивали клетки здоровых мышей и тех, что постоянно переедали. Их кормили одной и той же сладкой едой. Выяснилось, что грызуны, которые не страдали от лишнего веса, возвращались к нормальному уровню сахара в крови примерно через час. У мышей с ожирением сахар оставался в течение нескольких часов.