«Период отрицания»: почему Трамп продолжает бороться за президентское кресло

Эмоциональное состояние госсекретаря США Майка Помпео и всей команды президента Дональда Трампа понятно. Коллегия выборщиков на этой неделе огласила неизбежное. Новым 46 президентом США становится кандидат от демократической партии Джо Байден. У него 306 голосов выборщиков, у Трампа 232. А уже 20 января должна состояться инаугурация.

У самого Трампа период отрицания, похоже, затянулся. Он, как ни в чем не бывало, выкладывает у себя в соцсетях рождественские фотографии и отказывается покидать Белый дом. Как сообщило CNN со ссылкой на окружение Трампа, тот якобы заявил, что добровольно резиденцию не покинет и, вопреки традиции, не будет встречать Байдена на ступеньках Белого дома в день инаугурации.

Последняя, хоть и призрачная надежда Трампа сейчас, отчет профессора, доктора экономических наук Питера Наварро. На этой неделе он выпустил в свет свой доклад, в котором подробно описал, каким образом демократы производили массовую фальсификацию в шести ключевых колеблющихся штатах: Аризоне, Неваде, Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане.

После полутора месяцев неопределенности и ожесточенной борьбы, после всех судов и пересчетов коллегия выборщиков наконец-то назвала имя нового президента Америки. Им стал Джо Байден. Эта новость далеко не сюрприз, но момент, когда стало понятно, что Байден набрал необходимые для победы голоса, взорвал Америку.

Обычно голосование выборщиков - это процедура формальная, и на нее почти никто не обращает внимания. Однако в этот раз заседание коллегии превратилось в настоящее шоу. Газеты целую неделю обсуждали результаты, а телеканалы смаковали подробности голосования.

В этот раз все было не как обычно. И дело не только в пандемии, не только в том, что в последний момент из-за болезни пришлось заменить многих выборщиков, а некоторых включать по видеосвязи. Впервые в Америке голосование коллегии стало настоящим полем битвы. В Аризоне выборщикам ради безопасности пришлось голосовать в тайном убежище, в Висконсине по той же причине членов коллегии провели в Капитолий через запасной ход.

Но так или иначе, голосование состоялось. Первым делом после победы Байден отправился в Джорджию. Это штат, за который кандидаты боролись до последнего. Голоса там пересчитывались трижды. Кажется, теперь уже результаты признали все. Сдался даже главный упрямец американского Сената - глава республиканского большинства Митч Макконнелл.

Все голоса подсчитаны, все «спасибо» сказаны, и кажется, что в Америке остался лишь один человек, который верит в то, что Дональд Трамп все равно победит. И это сам Дональд Трамп. Он продолжает делать вид, что ничего не случилось, фотографируется в Белом доме для рождественских открыток. Рекламирует американскую вакцину от коронавируса и в увлеченно отменяет указы демократов.

В то, что это его последние дни в Белом Доме, Трамп верить отказывается и слушает лишь тех, кто его в этом поддерживает. На неделе директор Национального торгового совета Питер Наварро опубликовал доклад о том, как производились массовые фальсификации, и как они повлияли на итоги выборов.

Трамп разместил этот доклад в своих соцсетях несколько раз подряд. Согласно документу, демократы в шести штатах применяли шесть различных методов мошенничества, чтобы исказить итоговые результаты. Все эти прецеденты описаны предельно конкретно и детально, и, как считают эксперты, именно этот доклад в ближайшее время может стать самой большой проблемой для демократов.

Видеть инаугурацию соперника не хочет и сам Трамп. По информации CNN, узнав о результатах голосования выборщиков, Трамп якобы устроил истерику и отказался допускать даже вероятность того, что покинет Белый Дом по доброй воле.

Ирония в том, что идти из Белого дома ему особо некуда. Соседи его резиденции Мар-а-Лаго написали властям города письмо с просьбой запретить Трампу возвращаться. Трамп Тауэр в Нью-Йорке своего хозяина тоже вряд ли приютит - месяц назад власти города намекнули, что возвращение в Нью-Йорк для Трампа может быть просто опасно.

Шутки шутками, но бесприютный президент будто бы и правда свято верит в то, что нет у него иного дома, кроме Белого. И сражаться за него будет как за свой единственный кров. Значит, 20 января, в день инаугурации Байдена, выражение «битва за президентское кресло» может стать вовсе не метафорическим.