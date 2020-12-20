Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус

Виктория Ивашечкина
17:22 20.12.2020
По словам специалистов, передача коронавирусной инфекции может происходить через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху.
Ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус
© Фото: Ольга Соколова, Global Look Press

Ученые из Эдинбургского университета рассказали, почему ношение масок не может остановить эпидемию COVID-19. Специалисты напомнили, что любой вирус передается через капли жидкости, возникающие в результате кашля и чихания, далее они попадают в воздух.

«Частицы COVID-19 слишком малы, чтобы маска могла их остановить», — подчеркнул вирусолог Пол Дигард.

По словам специалиста, вирус часто перемещается в более крупных водяных каплях. Они достаточно велики, чтобы их можно было уловить маской, передает Daily Mail.

Дигард подчеркнул, что капельки - это не единственный способ распространения коронавируса. Так, передача COVID-19 может происходить и через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху. К примеру, дым или пыль.

Профессор Джимми Уитворт рассказал, что сложно оценить эффективность масок, так как достоверно не известно, правильно люди носят это средство индивидуальной защиты. Специалист объяснил, что маски вполне эффективны, но только при условии их правильного ношения.

При этом, по мнению итальянских ученых, ношение масок заставляет людей с большей вероятностью придерживаться социального дистанцирования. На данный момент это наиболее мощный инструмент в борьбе с распространением COVID-19. 

Ранее врач рассказал о правилах ношения защитной маски зимой. По словам специалиста, теплое дыхание способствует образованию наледи на поверхности маски, поэтому менять ее нужно гораздо чаще.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.