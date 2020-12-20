Ученые объяснили, почему маски не останавливают коронавирус

Ученые из Эдинбургского университета рассказали, почему ношение масок не может остановить эпидемию COVID-19. Специалисты напомнили, что любой вирус передается через капли жидкости, возникающие в результате кашля и чихания, далее они попадают в воздух.

«Частицы COVID-19 слишком малы, чтобы маска могла их остановить», — подчеркнул вирусолог Пол Дигард.

По словам специалиста, вирус часто перемещается в более крупных водяных каплях. Они достаточно велики, чтобы их можно было уловить маской, передает Daily Mail.

Дигард подчеркнул, что капельки - это не единственный способ распространения коронавируса. Так, передача COVID-19 может происходить и через более мелкие частицы, которые перемещаются по воздуху. К примеру, дым или пыль.

Профессор Джимми Уитворт рассказал, что сложно оценить эффективность масок, так как достоверно не известно, правильно люди носят это средство индивидуальной защиты. Специалист объяснил, что маски вполне эффективны, но только при условии их правильного ношения.

При этом, по мнению итальянских ученых, ношение масок заставляет людей с большей вероятностью придерживаться социального дистанцирования. На данный момент это наиболее мощный инструмент в борьбе с распространением COVID-19.

Ранее врач рассказал о правилах ношения защитной маски зимой. По словам специалиста, теплое дыхание способствует образованию наледи на поверхности маски, поэтому менять ее нужно гораздо чаще.