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Названы четыре способа борьбы с «эмоциональным» перееданием

Анна Касаткина
16:58 20.12.2020
Британский диетолог порекомендовал больше готовить дома и заниматься спортом.
Названы четыре способа борьбы с «эмоциональным» перееданием
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Существует как минимум четыре способа справиться с «эмоциональным» перееданием, которое вызвано стрессом. О них рассказал ведущий диетолог и консультант Enzymedica UK Мэй Симпкин.

По словам специалиста, в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы вредные продукты попадались на глаза как можно реже, так как неспособность человека сопротивляться тяге к нездоровой пище связана с изменениями в системе принятия решений и импульсного контроля. Например, Симпкин советует избегать кондитерских отделов в супермаркете.

Во-вторых, отметил диетолог, люди часто путают голод и жажду, а потому следует следить за количеством выпиваемой воды, как в чистом виде, так и травяных чаях и супах.

Эксперт также порекомендовал готовить пищу самому и покупать только сырые продукты вместо полуфабрикатов. Кроме того, со стрессом эффективно помогают бороться физические упражнения – они улучшают настроение и снижают аппетит, сообщает Express.

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