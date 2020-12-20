В стране и мире В центре Москвы из-за прорыва трубы произошел провал грунта Виктория Ивашечкина На месте инцидента работают аварийные службы. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В центре Москвы в районе метро «Арбатская» из-за прорыва трубы произошел провал грунта около 4 квадратных метра. По последней информации Мосводоканала, протечка водопроводной сети произошла в центре столицы. На данный момент она локализована, проводится уборка территории. Ранее столичный Дептранс в соцсетях сообщил о перекрытии движения по Скатертному переулку на участке от Мерзляковского переулка и по Медвежьему переулку от Столового переулка. На месте продолжают работать аварийные службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика