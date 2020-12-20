В центре Москвы из-за прорыва трубы произошел провал грунта
На месте инцидента работают аварийные службы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В центре Москвы в районе метро «Арбатская» из-за прорыва трубы произошел провал грунта около 4 квадратных метра.
По последней информации Мосводоканала, протечка водопроводной сети произошла в центре столицы. На данный момент она локализована, проводится уборка территории.
Ранее столичный Дептранс в соцсетях сообщил о перекрытии движения по Скатертному переулку на участке от Мерзляковского переулка и по Медвежьему переулку от Столового переулка. На месте продолжают работать аварийные службы.