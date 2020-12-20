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Вирусная блокада: какие страны прервали сообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID

Анна Касаткина
16:20 20.12.2020
Новую разновидность коронавируса выявили в Соединенном Королевстве на прошлой неделе.
Вирусная блокада: какие страны прервали сообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Ряд стран Евросоюза приостанавливают сообщение с Великобританией из-за распространения на территории страны нового штамма коронавируса. Некоторые государства пока только рассматривают такую возможность.

С полуночи воскресенья минимум на 24 часа приостановит авиа и железнодорожные сообщение с Великобританией Бельгия. По словам премьер-министра страны Александра Де Кроо, мера вводится предварительно в ожидании выводов ученых по вопросу нового штамма.

Запрещено принимать самолеты из Великобритании аэропортам Нидерландов. Ограничение уже вступило с силу и будет действовать «самое позднее» до 1 января 2021 года, сообщили в правительстве страны. Авиасообщение с Соединенным Королевством также прервали Италия и Австрия.

Во Франции планируют издать распоряжение об остановке перелетов и железнодорожного сообщения с Великобританией в течения дня. Париж ожидает координации со своими европейскими партнерами. Рассматривает возможность отказа от приема рейсов из Соединенного Королевства и ЮАР, где также обнаружили новый штамм COVID-19, и Германия.

Новую разновидность коронавируса выявили в Великобритании на прошлой неделе. По словам главного врача страны, данный штамм доминирует в Лондоне и может быть на 70% более заразным, чем обычный.

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