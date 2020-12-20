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Путин назвал главные задачи спецслужб

Анна Назайкина
16:15 20.12.2020
Также президент РФ отметил, роль органов безопасности в защите интересов страны являлась и будет являться исключительно значимой для страны.
Путин назвал главные задачи спецслужб
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для российских спецслужб решительная борьба с терроризмом, экстремизмом и коррупцией, а также эффективная защита государственных границ являются главными задачами.

Сегодня глава государства посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, где поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником. Напомним, что ведомство отмечает свой вековой юбилей.

«Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что ФСБ и другие службы под эгидой Национального антитеррористического комитета должны продолжать действовать так же «решительно и последовательно».

Сотрудникам ФСО, отметил президент, следует и дальше заниматься обеспечением безопасности охраняемых государственных объектов и важных мероприятий. Также Путин заявил, что даже в самой сложной обстановке Главное управление специальных программ должно так же способствовать повышению стабильности функционирования ключевых госорганов и систем связи.

Глава государства подчеркнул: роль органов безопасности в защите интересов страны являлась и будет являться исключительно значимой для страны. Путин добавил, что «суверенное, демократическое, самостоятельное развитие» общества России в определенной степени гарантируются деятельностью органов безопасности.

«Среди таких вызовов — международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа, свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что на данный момент в России удалось сформировать мощную общегосударственную систему противодействия терроризму.

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