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Лыжники Большунов и Ретивых одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

Виктория Ивашечкина
16:10 20.12.2020
На втором месте оказалась команда Франции, а бронзовые медали достались Италии.
Лыжники Большунов и Ретивых одержали победу в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Российские спортсмены Александр Большунов и Глеб Ретивых взяли «золото» в мужском командном спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в Дрездене.

Лыжники представляли первую сборную России. Они преодолели дистанцию 7,8 км за 15 минут 01,14 секунды. На втором месте оказалась команда Франции Третьей стала первая сборная Италии. Вторая сборная России (Артем Мальцев и Александр Терентьев) на соревнованиях стала шестой, передает ТАСС.

Этап пропустили сборные Норвегии, Швеции и Финляндии. Команды отказались до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские лыжники заняли призовые места на этапе Кубка Мира в Давосе. Победителем стал Большунов со временем 32 минуты 46 секунд. Вторым пришел Мельниченко с отставанием на 32 секунды. Бронзовую медаль заслужил Мальцев – его отставание от лидера составило 39 секунд.

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