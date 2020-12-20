Политолог объяснила причину бессилия США перед «Северным потоком»
У Штатов нет альтернативы газопроводу, отметила эксперт.
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США не могут предложить альтернативу российскому трубопроводу «Северный поток – 2», поэтому не способны помешать завершению проекта. Об этом заявила болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова.
Она отметила, что контроль над рынком энергетики очень важен для расширения экономического и политического влияния, однако у Штатов нет инструментов, чтобы помешать строительству газопровода.
«Россия достроит "Северный поток – 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу», – сказал Дюлгерова газете «Труд».
Она также отметила, что Болгария стремится к мирным и предсказуемым отношениям с Россией, однако США хотят усилить напряженность между двумя странами.