США не могут предложить альтернативу российскому трубопроводу «Северный поток – 2», поэтому не способны помешать завершению проекта. Об этом заявила болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова.

Она отметила, что контроль над рынком энергетики очень важен для расширения экономического и политического влияния, однако у Штатов нет инструментов, чтобы помешать строительству газопровода.

«Россия достроит "Северный поток – 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу», – сказал Дюлгерова газете «Труд».

Она также отметила, что Болгария стремится к мирным и предсказуемым отношениям с Россией, однако США хотят усилить напряженность между двумя странами.