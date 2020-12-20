Онищенко рассказал о «реальном средстве профилактики COVID-19»

Академик РАН, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, что эпидемический процесс по COVID-19 в стране протекает закономерно. По его словам, в России наблюдается рост числа заболевших, но вводить дополнительные ограничения не нужно.

«Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», - подчеркнул Онищенко, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас нужно переходить к управляемости процесса путем сохранения всех требований по сдерживанию COVID-19, которые были ранее, а также с помощью массовой вакцинации, которая, как отметил Онищенко, является реальным средством профилактики коронавируса.

Онищенко также призвал соблюдать требования массового режима, гигиену рук и социальную дистанцию.

Ранее Геннадий Онищенко объяснил, когда пациентам с коронавирусом необходимо лечение в больнице. По его словам, если у человека есть диабет или онкология, то ему необходима госпитализация.