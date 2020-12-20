«Ртутный» рацион Виктории Бекхэм: врачи предупредили об опасностях рыбной диеты

Сегодня стало известно о том, что дизайнер и певица Виктория Бекхэм отравилась ртутью после того, как села на особую диету, чаще всего она употребляла меч-рыбу. Бекхэм стала уже второй знаменитостью, пострадавшей от ядовитого вещества, содержащегося в морепродуктах. Ранее певец Робби Уильямс отравился ртутью из-за переизбытка рыбы в рационе. В разговоре со «Звездой» специалисты предупредили об опасности меч-рыбы, а также рассказали, каким образом ее следует употреблять, чтобы не навредить здоровью.



Врач диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц объяснила, что такую рыбу чаще, чем 1-2 раза в месяц, употреблять нельзя, так как она накапливает в себе соли тяжелых металлов.

«Что касается глубоководной рыбы, типа тунца или рыбы-меч, ну это вообще такая экзотика по большей части. Они действительно накапливают соли тяжелых металлов. Такую рыбу, чтобы не навредить здоровью, можно есть не чаще, чем 1-2 раза в месяц», - сказала специалист.

Врач-диетолог Анна Белоусова объяснила, каким образом ртуть попадает в организм меч-рыбы.

«Это крупные хищные рыбы, которые стоят на вершине пищевой цепочки в морях. Сначала планктон поедает то, что люди выливают в море, включая ту же ртуть, накапливают, потом уже идут креветки, мелкие рыбки, потом уже идут более крупные рыбы. И вот уже рыба-меч питается этими крупными рыбами. То есть то, что мы вылили в море, в результате через вот такую пищевую цепочку переходит в рыбу. Если вдруг мы начинаем питаться тем, что она в себе накопила за долгие годы своей жизни, мы получаем отдачу. Нам как бы говорят: “Что вылили в море, вот и забирайте нашим мясом”»,- подчеркнула врач.

Для снижения вредного воздействия на организм от употребления рыбы-меч Белоусова посоветовала есть больше фруктов и овощей, чтобы увеличить долю клетчатки в рационе.

Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, что такие хищные рыбы, как тунец и рыба-меч, являются активным накопителем ртути, поэтому случаи отравления вполне возможны. Специалист предостерегла от частого употребления данного продукта. Она посоветовала любителям рыбы обратить внимание на форель, скумбрию, камбалу, так как они менее активно накапливают ядовитое вещество и могут быть в рационе несколько раз в неделю.

«Самое интересное, что ртуть всасывается примерно в 95% в ЖКТ. Поэтому ничего хорошего в этом нету. Все, что приходит с пищей, оно будет всасываться. Естественно, происходит токсическое действие, у нас все распределяется в мышцах, в жировой ткани. Печень, естественно, как самый главный орган детоксикации, тоже будет страдать. Лучше, конечно, избегать такой нагрузки», - рассказала врач.

Также Дианова предупредила, что меч-рыбу категорически нельзя есть кормящим женщинам и детям. Также диетолог не рекомендует употреблять этот продукт людям старше 60 лет: у них есть много сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, поэтому дополнительная нагрузка сильным ядом может быть опасна.