Путин оценил ситуацию с террористическими преступлениями в России

За прошедшие месяцы 2020 года в России зарегистрировали два преступления террористической направленности. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что раньше подобных преступлений было значительно больше.

«Еще в 2010 в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяцев текущего года – два», – сказал Путин.

Президент отметил, что спецслужбы РФ должны продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Ранее президент сообщил, что все современные глобальные угрозы, включая терроризм, всегда должны находиться в поле внимания.