Путин оценил ситуацию с террористическими преступлениями в России
Президент отметил, что спецслужбы РФ должны продолжать решительную борьбу с терроризмом.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
За прошедшие месяцы 2020 года в России зарегистрировали два преступления террористической направленности. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что раньше подобных преступлений было значительно больше.
«Еще в 2010 в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 их было уже 36. А за 11,5 месяцев текущего года – два», – сказал Путин.
Президент отметил, что спецслужбы РФ должны продолжать решительную борьбу с терроризмом.
Ранее президент сообщил, что все современные глобальные угрозы, включая терроризм, всегда должны находиться в поле внимания.