Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин призвал не допускать искажения роли советских спецслужб в разгроме нацизма

Виктория Ивашечкина
15:02 20.12.2020
По словам российского лидера, роль разведчиков всегда будет неоспорима в вопросе защиты национальных интересов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал не допускать искажения истории и роли отечественных спецслужб в разгроме нацизма. По словам российского лидера, роль разведчиков всегда будет неоспорима в вопросах защиты национальных интересов и борьбы с терроризмом.

В воскресенье, 20 декабря, Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ. Сегодня она отмечает свой вековой юбилей.

Уточняется, что Путин возложил цветы к монументу под мелодию песни «С чего начинается Родина» из знаменитого фильма о разведке «Щит и меч».

Центром памятника скульпутора Андрея Ковальчука стала скульптура, которая изображает молодую семейную пару. Она была отобрана для службы в разведке, прошла специальную подготовку и получила первое оперативное задание.

Напомним, Служба внешней разведки (СВР) является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность общества и государства от внешних угроз.

Ранее в СВР рассказали о, пожалуй, самом секретном музее РФ, посвященном выдающимся разведчикам нашей страны - Зале истории внешней разведки. В Зале вручают награды отличившимся сотрудникам СВР, его же разведчики посещают перед первой заграничной командировкой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.