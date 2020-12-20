Путин призвал не допускать искажения роли советских спецслужб в разгроме нацизма

Президент России Владимир Путин призвал не допускать искажения истории и роли отечественных спецслужб в разгроме нацизма. По словам российского лидера, роль разведчиков всегда будет неоспорима в вопросах защиты национальных интересов и борьбы с терроризмом.

В воскресенье, 20 декабря, Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ. Сегодня она отмечает свой вековой юбилей.

Уточняется, что Путин возложил цветы к монументу под мелодию песни «С чего начинается Родина» из знаменитого фильма о разведке «Щит и меч».

Центром памятника скульпутора Андрея Ковальчука стала скульптура, которая изображает молодую семейную пару. Она была отобрана для службы в разведке, прошла специальную подготовку и получила первое оперативное задание.

Напомним, Служба внешней разведки (СВР) является составной частью сил обеспечения безопасности РФ и призвана защищать безопасность общества и государства от внешних угроз.

Ранее в СВР рассказали о, пожалуй, самом секретном музее РФ, посвященном выдающимся разведчикам нашей страны - Зале истории внешней разведки. В Зале вручают награды отличившимся сотрудникам СВР, его же разведчики посещают перед первой заграничной командировкой.