Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против России

Новое коалиционное правительство Австрии, состоящее из Консервативной народной партии во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем и партии «Зеленые», продолжит курс на постепенное смягчение антироссийских санкций. Но сделано это будет только после выполнения минских соглашений, говорится в рабочей программе правительства.

Также в документе отмечается, что Австрия соблюдает ограничительные меры против России в соответствии с европейским консенсусом.

В середине декабря лидеры стран-участниц Евросоюза на полгода одобрили продление санкций в отношении РФ.

Спустя несколько дней канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отменить экономические ограничения невозможно, так как попыток урегулирования конфликта в Донбассе недостаточно.