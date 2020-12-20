Зеленский заявил о невозможности обосновать украинцам отказ от российской вакцины против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский удивился требованиям сограждан закупить препарат против COVID-19 в России. При этом глава государства уточнил, что объяснить украинцам, почему этого делать нельзя, невозможно.

«Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России», - высказал свое мнение Зеленский в беседе с The New York Times .

Еще недавно в Киеве рассчитывали на американские препараты и надеялись начать вакцинацию граждан в январе 2021 года, однако из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 сроки начала вакцинации украинцев были перенесены на несколько месяцев.

Как показывают социологические опросы на Украине, многие жители страны возмущены тем, что власти намерены ждать вакцину от западных партнеров, вместо того, чтобы закупить созданную институтом Гамалеи при участии Министерства обороны РФ вакцину «Спутник V». Тем более, что Москва готова разрешить производство препарата на мощностях украинских заводов.