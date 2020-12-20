В России запускают реестр предприятий-получателей поддержки

В России 20 декабря запустят единый реестр малых и средних предприятий-получателей поддержки. Это позволит устранить неопределенность перспективы получения тех или иных льгот субъектами МСП.

Ранее органы и организации, которые поддерживают такие предприятия, вели собственные реестры получателей помощи. Теперь же единый реестр будет размещаться на официальном сайте ФНС России, а поставщики поддержки будут каждый месяц предоставлять сведения о ней, пишет РИА Новости.

Глава экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и экспертизе законопроектов Екатерина Авдеева убеждена, что нововведение позитивно повлияет на бизнес.

«Единый реестр позволит устранить неопределенность перспективы получения тех или иных льгот субъектами МСП. За время пандемии ключевыми были вопросы, касающиеся относимости компании к отраслям, пострадавшим и имеющим право на получение льгот и помощи или нет. Поэтому введение единого реестра, где каждая компания своевременно может проверить себя, представляется очень важным для делового климата», - высказала она свою позицию.

Также, по мнению эксперта, благодаря изменениям каждая компания сможет своевременно узнать о мерах поддержки и справедливо на них рассчитывать.

Помимо этого, юрист напомнила, что многие жалобы в период пандемии были сопряжены с тем, что юридически лица не были уверены в получении поддержки даже если формально они подходили под необходимые критерии: в компаниях считали, что их могут лишить льгот под какими-либо предлогами.

К основным мерам поддержки, на которые малые и средние предприятия смогут точно рассчитывать благодаря нововведениям, Авдеева отнесла льготные кредиты, субсидии, гранты и участие в лизинговых программах.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить ряд принятых в период пандемии льгот на 2021 год. Помимо этого, он выступил с идеей ввести мораторий на 2-3 года на дополнительные требования к строительной сфере, «чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы два-три года сделать передышку».