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Несколько человек задержали на несогласованных акциях в Минске

Анна Касаткина
14:52 20.12.2020
В городе в воскресенье проходят очередные демонстрации.
Несколько человек задержали на несогласованных акциях в Минске
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Несколько человек задержаны за участие в несанкционированных протестных акциях в Минске. Об этом сообщила представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

В городе в воскресенье проходят очередные акции протеста, стянута специальная техника силовиков.

«Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – цитирует Ганусевич «Интерфакс».

Массовые уличные демонстрации в городах Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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