Несколько человек задержали на несогласованных акциях в Минске
В городе в воскресенье проходят очередные демонстрации.
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
Несколько человек задержаны за участие в несанкционированных протестных акциях в Минске. Об этом сообщила представитель ГУВД Наталья Ганусевич.
В городе в воскресенье проходят очередные акции протеста, стянута специальная техника силовиков.
«Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – цитирует Ганусевич «Интерфакс».
Массовые уличные демонстрации в городах Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.