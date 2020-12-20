Несколько человек задержали на несогласованных акциях в Минске

Несколько человек задержаны за участие в несанкционированных протестных акциях в Минске. Об этом сообщила представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

В городе в воскресенье проходят очередные акции протеста, стянута специальная техника силовиков.

«Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», – цитирует Ганусевич «Интерфакс».

Массовые уличные демонстрации в городах Белоруссии не прекращаются с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.