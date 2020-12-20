Синоптики ожидают раннюю весну в 2021 году

В 2021 году весна на большей части европейской территории России начнется раньше положенного срока. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог также сообщил, что зима будет теплее нормы и отметится аномальными показателями.

«В январе превышение над нормой будет составлять порядка двух градусов. В феврале аномалия усилится до трех-четырех градусов. Март тоже достаточно теплый, превышение над нормой будет достигать трех градусов», - рассказал Тишковец радиостанции «Говорит Москва».

Он уточнил, что зимний сезон пройдет «по сокращенной программе» и будет короче, как минимум на две недели.

«Весна будет ранее положенных сроков», - сказал Тишковец.

Ученый отметил, что такая погода будет характерна для большей части европейской территории России. По словам метеоролога, в Москве в 2021 году потепление и таяние снега также начнется раньше. Обычно московская весна вступает в свои права 27 марта.

Ранее метеорологи предупредили, что в ближайшем будущем продолжительность времен года может сильно измениться из-за влияния климата. Уже сейчас количество дней с температурой ниже нуля постоянно уменьшается, сокращается зимний период.