«Уникальный дипломат»: Слуцкий назвал назначение Лаврова абсолютно правильным

Решение о переназначении Сергея Лаврова на пост министра внутренних дел является «логичным и абсолютно правильным в рамках нынешней политической ситуации», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что министр - «уникальный дипломат с огромным авторитетом в мире, блестяще знающий международную проблематику».

«Очень сильный и жесткий переговорщик, которому никогда не отказывает потрясающее чувство юмора, а это порой обезоруживает самых серьезных противников», - сказал Слуцкий.

Также в составе нового правительства России свои посты сохранили министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.