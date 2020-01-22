«Уникальный дипломат»: Слуцкий назвал назначение Лаврова абсолютно правильным
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров.
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Решение о переназначении Сергея Лаврова на пост министра внутренних дел является «логичным и абсолютно правильным в рамках нынешней политической ситуации», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что министр - «уникальный дипломат с огромным авторитетом в мире, блестяще знающий международную проблематику».
«Очень сильный и жесткий переговорщик, которому никогда не отказывает потрясающее чувство юмора, а это порой обезоруживает самых серьезных противников», - сказал Слуцкий.
Также в составе нового правительства России свои посты сохранили министр обороны Сергей Шойгу и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.