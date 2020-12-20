В многоквартирном доме в Ленинградской области произошел взрыв

В воскресенье утром в деревне Александровка Гатчинского района Ленинградской области прогремел взрыв. Инцидент произошел в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«В ходе разведки выяснено, что в отдельной 3-х комнатной квартире на 1 этаже общей площадью 56 квадратных метров произошел хлопок без последующего возгорания», - говорится в сообщении.

По информации МЧС, в момент происшествия в квартире находились три человека. Никто не пострадал. В помещении, где произошел хлопок, повреждены внутренние перегородки и оконные блоки. Сейчас спасатели проводят осмотр остальных квартир. По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за самогонного аппарата.