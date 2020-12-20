Страшно красива: пугающий жителей памятник Аленке могут снести под Воронежем

В Нововоронеже могут снести пугающий местных жителей памятник Аленке, который был установлен там на днях. Негативные отзывы людей, которые сравнили скульптуру с героями из фильмов ужасов, довели до инициаторов проекта.

По легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения. Она нашла красивое место на берегу ручья, где и было основано село. Некоторое время спустя Аленку убил разбойник, а поселение назвали в честь девушки Новая Аленовка. Сейчас на его месте находится город Нововоронеж.

За несколько часов арт-объект превратился в настоящий мем. В соцсетях местные жители выкладывают ролики и коллажи с Аленкой, а также активно обсуждают пугающий их памятник.

Негативные отзывы дошли до городской администрации. Власти города считают, что только авторы и местные сторожилы будут решать сносить памятник Аленке или нет, поскольку скульптура была подарком Нововоронежу и его жителям. В администрации уточнили, что деньги из местного бюджета на этот проект не выделялись, пишет воронежское издание «Блокнот».