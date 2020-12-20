Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Страшно красива: пугающий жителей памятник Аленке могут снести под Воронежем

Тамара Астапенкова
13:54 20.12.2020
Скульптуру девушки, основавшую село Новая Аленовка, сравнивают с героями из фильмов ужасов.
Страшно красива: пугающий жителей памятник Аленке могут снести под Воронежем
© Фото: marinamariyes, Instagram

В Нововоронеже могут снести пугающий местных жителей памятник Аленке, который был установлен там на днях. Негативные отзывы людей, которые сравнили скульптуру с героями из фильмов ужасов, довели до инициаторов проекта.

По легенде, 250 лет назад Аленка искала земли для переселения. Она нашла красивое место на берегу ручья, где и было основано село. Некоторое время спустя Аленку убил разбойник, а поселение назвали в честь девушки Новая Аленовка. Сейчас на его месте находится город Нововоронеж.

За несколько часов арт-объект превратился в настоящий мем. В соцсетях местные жители выкладывают ролики и коллажи с Аленкой, а также активно обсуждают пугающий их памятник.

Негативные отзывы дошли до городской администрации. Власти города считают, что только авторы и местные сторожилы будут решать сносить памятник Аленке или нет, поскольку скульптура была подарком Нововоронежу и его жителям. В администрации уточнили, что деньги из местного бюджета на этот проект не выделялись, пишет воронежское издание «Блокнот».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.