Проезд в метро Москвы и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

Проезд в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«По традиции для москвичей мы украсим весь московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь», - говорится в Telegram-канале Дептранса.

Отмечается, что с 1 по 9 января не придется платить и за парковки.

Также среди подарков от департамента: новогодний метропоезд, который будет ходить по Кольцевой линии, особенные карты «Тройка», множество фотозон, квесты и конкурсы, мастер-классы, онлайн-концерты и аудиопоздравления артистов.